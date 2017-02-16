İstanbul'da sahte içki operasyonu

İstanbul Silivri'de piyasaya sahte içki sürüleceği yönünde bilgi alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adreste yaptığı kontrolde 244 şişe sahte içki ele geçirdi.
İstanbul Silivri'de piyasaya sahte içki sürüleceği yönünde bilgi alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adreste yaptığı kontrolde 244 şişe sahte içki ele geçirdi. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir ihbarı değerlendiren İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya sahte içki sürmeye çalışan C.A. ve C.C. isimli şahısların kullandığı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada çeşitli markalara ait sahte bandrol takılı 244 şişe sahte içki ele geçirildi. Araçta bulunan sahte içkilere el konurken şahıslar hakkında tahkikat başlatıldı. (Yusuf Eker / İHA)
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