İstanbul'da sağanak yağış

İstanbul'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

İstanbul'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından İstanbul'da etkili olan yağmur ve serin hava etkisini bugün akşam saatlerinde de sürdürdü. Sağanak yağış nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte yer yer güçlük çekerken, bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.

