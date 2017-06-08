İstanbul'da sağanak yağış

İstanbul'da yer yer etkili olan sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
İstanbul'da yer yer etkili olan sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün İstanbul'un da aralarında olduğu birçok il için sağanak yağış uyarısı yapmıştı. İstanbul'da birçok açık hava programının da iptaline neden olan sağanak yağış yer yer etkili olmaya başladı. Yağış uyarısını dikkate almayan tedbirsiz vatandaşların bazıları ise ellerindeki eşyaları kafaların üzerinde tutarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşların ise metro çıkışında yağmurun dinmesini beklediği görüldü. Sağanak yağmurun ilerleyen dakikalarda da yer yer devam etmesi bekleniyor.
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