İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu

İstanbul'u sabahın erken saatlerinde etkisi altına alan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.
İstanbul'u sabahın erken saatlerinde etkisi altına alan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur, İstanbul'u etkisi altına aldı. Güne yağışla başlayan İstanbul'da, tedbiri elden bırakmayan vatandaşlar yağmurlukları ve şemsiyeleriyle dışarı çıkarken, yağmura dışarıda yakalananlar ise otobüs durakları, simitçi şemsiyeleri, apartman girişi gibi kapalı yerlere sığındı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşların zor anlar yaşadığı görüldü. Yağış nedeniyle bazı yollarda da küçük su birikintileri oluştu. (Murat Solak / İHA)
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