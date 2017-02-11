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İstanbul'da şafak operasyonu
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İstanbul'da şafak operasyonu

stanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziosmanpaşa' da 16 adrese eş zamanlı şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat polisleri de destek verdi.

stanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziosmanpaşa' da 16 adrese eş zamanlı şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat polisleri de destek verdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziosmanpaşa'da Bursa ve Sarıgöl mahalleleri başta olmak üzere 16 adrese şafak vakti operasyonu düzenledi. Operasyona Özel Harekat ekipleri de destek verdi. Yıldıztabya Mahallesi Söğütlü Sokak'ta bir apartmana giren ekipler burada arama yaptı. Aramalar sırasında polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Operasyonda birçok kişinin gözaltına alındığı ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.
(Murat Solak / İHA)
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