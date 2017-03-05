İstanbul'da ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi: 15 gözaltı

Sancaktepe'de gerçekleştirilen asayiş ve narkotik uygulamasında aranan 15 şahıs gözaltına alınırken bir ruhsatsız tabanca ile 100 gr uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sancaktepe'de gerçekleştirilen asayiş ve narkotik uygulamasında aranan 15 şahıs gözaltına alınırken bir ruhsatsız tabanca ile 100 gr uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Narkotik Şube polisleri ve narkotimler ile beraber ilçede helikopter destekli bir uygulama gerçekleştirdi. İlçe genelinde gerçekleştirilen asayiş ve narkotik uygulamasında ele geçirilen malzemeler ilçe emniyetinde sergilendi.

Yapılan uygulamada toplamda bin 66 kişinin GBT'sine bakıldığı, 6 aracın trafikten men edildiği ve eksiklikleri bulunan iş yerlerine ise toplamda 19 bin 931 Lira para cezasının kesildiği kaydedildi. Aranan 15 kişinin gözaltına alındığı uygulama kapsamında 1 adet ruhsatsız tabanca 99.8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uygulama kapsamında ayrıca 2 iş yerine ruhsatsız çalışmaktan, bir işyerine küçük yaşta iş çalıştırmaktan, 3 işyerine izinsiz şans oyun makinası çalıştırmaktan ve 1 şahsa açık tütün satmaktan işlem yapıldı.

(Metin Başar / İHA)