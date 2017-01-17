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İstanbul'da rehine kurtarma operasyonu
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İstanbul'da rehine kurtarma operasyonu

İstanbul'da Yemen uyruklu bir adamın 14 yaşındaki torununu kaçırarak 3 milyon dolar fidye isteyen Suriyeli uyruklu 3 şahıs, polis tarafından nefes kesen bir operasyonla yakalandı. Kaçırılmasından 56 saat sonra düzenlenen operasyonla kurtarılan çocuk, dedesine teslim edildi.

İstanbul'da Yemen uyruklu bir adamın 14 yaşındaki torununu kaçırarak 3 milyon dolar fidye isteyen Suriyeli uyruklu 3 şahıs, polis tarafından nefes kesen bir operasyonla yakalandı. Kaçırılmasından 56 saat sonra düzenlenen operasyonla kurtarılan çocuk, dedesine teslim edildi.
Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 20.00 sıralarında Esenyurt'ta lüks bir sitenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 30 yıldır mobilya ve gayrimenkul satışı yaptığı öğrenilen Yemen uyruklu tüccar Ali Hussain El Surmi'yi (63), olaydan 1 gün önce kendini Libya uyruklu olarak tanıtan bir şahıs aradı. Ev alacağını söyleyen şahıs ardından Surmi'ye evi görmek istediğini belirtti. Surmi'de bunun üzerine, şahsı evi göstermek üzere Beylikdüzü'nde yaşadığı rezidanslardan oluşan binaya davet etti. Burada şahıs, Surmi'nin kendisine çay ikram ederek sohbet etmelerinin ardından "Hanımı getireyim, o görecek" diyerek evi görmeden rezidanstan ayrıldı. Şahıs evden ayrılmasının ardından akşam saatlerinde Surmi'yi arayarak, hanımıyla birlikte evi görmek istediğini ancak araçlarının olmamasından dolayı kendilerini Esenyurt'ta almalarını istedi.

SİLAHLA DEDEYİ KOVALADI, ARAÇTAKİLER DE TORUNU KAÇIRDI
Surmi bunun üzerine torununu da yanına alarak şahsı ve eşini almak üzere Esenyurt'ta lüks bir sitenin önüne geldi. Burada araçtan inen şahıs, Surmi'yi bir süre sohbet ettikten sonra silahla kovalamaya başladı. Surmi bunun üzerine yaya olarak kaçarak sitenin önünden uzaklaştı. Surmi'nin uzaklaşmasının ardından görüşmeye gelen şahısla beraber gelen diğer 2 şahıs, araçtan inerek Surmi'nin torununu kaçırdı. Kısa bir süre sonra sitenin önüne gelen Surmi, araçta torununu görmeyince kaçırıldığını anlayarak Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Rehine Kurtarma ve Müzakere timi konuyu devraldı.

3 MİLYON DOLAR FİDYE İSTEDİLER
Bunun üzerine tim çocuğu ve şahısları bulabilmek için çalışmalara başladı. Çalışmalar sürdüğü esnada şahıslardan biri dede Surmi'yi arayarak, çocuğun karşılığında 3 milyon dolar fidye istedi. Dede de fidyecilere çocuğun sesini duymak istediğini söyledi. Ancak 24 saat geçmesini rağmen çocuğun sesinin hala duyulamadı. Bunun üzerine çalışmalarını hızlandıran tim, MOBESE, güvenlik kameraları ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda çocuğun kaçırıldı aracın plakası tespit edildi. Tespit edilen araçtan yola çıkan tim, aracı Silivri'nin Seymen köyünde olduğunu belirledi. Eş zamanlı olarak dede, fidyecilerle yaptığı telefon görüşmelerinde çocuğun sesini duyarak hayatta olduğunu öğrendi.

KAÇIRILDIKTAN 56 SAAT SONRA KURTARILDI, DEDESİNE TESLİM EDİLDİ
Bunun üzerine polis, operasyon için düğmeye bastı. Köyde operasyon düzenleyen tim, çocuğun kaçırıldığı aracı ve içerisindeki 2 şahsı kıskıvrak yakaladı. Şahısların yakalanmasının ardından polis, çocuğun kurtarılması için aracın 500 metre ilerisindeki villaya bir operasyon daha düzenledi. Villaya yapılan operasyonda çocuğun başında silahlı olarak bekleyen şahıs etkisiz hale getirilerek, çocuk kurtarıldı. Kurtarılmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen 14 yaşındaki A.R.S. dedesine teslim edildi.
Gözaltına alınan şahısların ise Suriye uyruklu, F. K. (31), M.D. (24), M.A.T.(26) oldukları belirlendi. Şahıslar şubedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
(Doğan Can Cesur / İHA)
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