İstanbul'da PKK operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik Arnavutköy, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Ümraniye'de şafak vakti operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik Arnavutköy, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Ümraniye'de şafak vakti operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik Arnavutköy, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Ümraniye'de şafak vakti birçok adrese operasyon düzenledi. Adreslerde arama yapan ekipler birçok kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinden geçirilmek üzere Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler, sorgulanmak üzere vatan caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

(Murat Solak / İHA)