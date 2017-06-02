İstanbul'da PKK operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda 12 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda 12 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın İstanbul'daki gençlik yapılanması olarak bilinen YDGH ile DEM-GENÇ adlı yasa dışı harekete yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 12 kişiyi yakaladı. Operasyonda yakalan zanlıların, kent genelinde pek çok yasa dışı gösteriye katıldıkları iddia edildi. Diğer taraftan polis, kentte birçok adrese düzenlenen operasyonlarda 3 şüphelinin daha yakalanması için çalışmalarını sürdürürken,yakalanan zanlıların, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

(Sadık Kahraman / İHA)