11.02.2017 12:32 İstanbul'da PKK'nın finans kaynaklarına operasyon: 30 gözaltı

İstanbul Küçükçekmece'de terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyon düzenledi. 30 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi. İstanbul Küçükçekmece'de terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyon düzenledi. 30 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kanarya Mahallesi'nde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda operasyon düzenlendi. Terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyon kapsamında Kanarya Mahallesi'nde bulunan 26 iş yerine baskın yapıldı. Helikopter destekli operasyona özel harekat polisleri ve çevik kuvvet ekipleri de katıldı. Yaklaşık 60 polis ekibinin katıldığı operasyonda 30 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi.

Polisin Kanarya Mahallesi'ndeki operasyonu sürüyor.

(Cenk İşver - Emrah Kuş - Tugay Saday / İHA)

