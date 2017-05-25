Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
İstanbul'da pideye zam yok
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

İstanbul'da pideye zam yok

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi pide fiyatları İstanbul'da netleşti. 5362 sayılı yasa gereği fiyat belirleme yetkisine sahip olan İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB), İstanbul'da 350 gram pidenin fiyatını 1.8 TL olarak açıkladı.

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi pide fiyatları İstanbul'da netleşti. 5362 sayılı yasa gereği fiyat belirleme yetkisine sahip olan İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB), İstanbul'da 350 gram pidenin fiyatını 1.8 TL olarak açıkladı.
İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, pide fiyatının İstanbul'da bu yılda zamsız bir şekilde 1.8 TL'den satılacağını bildirdi. İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz, Birliğin Tarife Komisyonunun pide fiyatının artışa gerek görmediğini, bu sebeple pidenin geçen yılki fiyattan satılacağını bildirdi.
Ramazan sofralarının vazgeçilmezi pide fiyatında her şehirde ayrı fiyat uygulamaları olması ve bu konuda çeşitli tartışmaların yaşanması üzerine İSTESOB Başkanı Yılmaz, fiyat artışını gerektirecek aşırı farklar yaşanmadığı gerekçesiyle zamma gerek görmediklerini ifade etti.
İstanbul'da pide fiyat tablosu şöyle oluştu: "350 Gr .Sade Pide 1.80 TL, 350 Gr. Susamlı Yumurtalı Pide 2.00 TL,500 Gr. Susamlı Yumurtalı Pide 3.00 TL, 1000 Gr. Susamlı Yumurtalı Pide 6.00 TL".

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
INC'nin rekolte açıklaması TBMM'ye taşındı
Fenerbahçe'den Eczacıbaşı VitrA'ya
Standardizasyon için iş birliği protokolü imzaladı
Askeri birlikte enfeksiyon: 1 asker öldü, 350 asker hastanede
Haftanın hakemleri belli oldu
Bahçeli'den 'FETÖ'nün siyasi ayağı' açıklaması
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
'Kıyamet Ambarı'nda korkutan gelişme!
'Kıyamet Ambarı'nda korkutan gelişme!
ABD o ülkeyi uyardı! Darbeye hazırlanıyorlar
ABD o ülkeyi uyardı! Darbeye hazırlanıyorlar
Türkiye'den Rusya'ya karşı flaş hamle
Türkiye'den Rusya'ya karşı flaş hamle
Almanya'dan başörtüsüne yasak geldi!
Almanya'dan başörtüsüne yasak geldi!
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İtalyan gazeteciye ayar
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İtalyan gazeteciye ayar
Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na: Aday olacaksan ol yoksa...
Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na: Aday olacaksan ol yoksa...
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
INC'nin rekolte açıklaması TBMM'ye taşındı
INC'nin rekolte açıklaması TBMM'ye taşındı
Fenerbahçe'den Eczacıbaşı VitrA'ya
Fenerbahçe'den Eczacıbaşı VitrA'ya
Standardizasyon için iş birliği protokolü imzaladı
Standardizasyon için iş birliği protokolü imzaladı
Askeri birlikte enfeksiyon: 1 asker öldü, 350 asker hastanede
Askeri birlikte enfeksiyon: 1 asker öldü, 350 asker hastanede
Haftanın hakemleri belli oldu
Haftanın hakemleri belli oldu
Bahçeli'den 'FETÖ'nün siyasi ayağı' açıklaması
Bahçeli'den 'FETÖ'nün siyasi ayağı' açıklaması
Hayranına hapis cezası
Hayranına hapis cezası
İstanbul'da pideye zam yok
İstanbul'da pideye zam yok
Çocuklar için toplanan etleri FETÖ'cüler kendi yemiş
Çocuklar için toplanan etleri FETÖ'cüler kendi yemiş
Borsa ilk yarıda düştü
Borsa ilk yarıda düştü
Akşehir'de Tuğba Yurt konseri
Akşehir'de Tuğba Yurt konseri
Mela ilk kez ziyaretçileriyle buluştu
Mela ilk kez ziyaretçileriyle buluştu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English