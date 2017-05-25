İstanbul'da pideye zam yok

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi pide fiyatları İstanbul'da netleşti. 5362 sayılı yasa gereği fiyat belirleme yetkisine sahip olan İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB), İstanbul'da 350 gram pidenin fiyatını 1.8 TL olarak açıkladı.

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi pide fiyatları İstanbul'da netleşti. 5362 sayılı yasa gereği fiyat belirleme yetkisine sahip olan İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB), İstanbul'da 350 gram pidenin fiyatını 1.8 TL olarak açıkladı.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, pide fiyatının İstanbul'da bu yılda zamsız bir şekilde 1.8 TL'den satılacağını bildirdi. İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz, Birliğin Tarife Komisyonunun pide fiyatının artışa gerek görmediğini, bu sebeple pidenin geçen yılki fiyattan satılacağını bildirdi.

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi pide fiyatında her şehirde ayrı fiyat uygulamaları olması ve bu konuda çeşitli tartışmaların yaşanması üzerine İSTESOB Başkanı Yılmaz, fiyat artışını gerektirecek aşırı farklar yaşanmadığı gerekçesiyle zamma gerek görmediklerini ifade etti.

İstanbul'da pide fiyat tablosu şöyle oluştu: "350 Gr .Sade Pide 1.80 TL, 350 Gr. Susamlı Yumurtalı Pide 2.00 TL,500 Gr. Susamlı Yumurtalı Pide 3.00 TL, 1000 Gr. Susamlı Yumurtalı Pide 6.00 TL".

