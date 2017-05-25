İstanbul'da pide 1 lira 80 kuruş

İSTANBUL'da pide fiyatları ne kadar olacak? Dün ve bugün yapılan iki farklı açıklama kafaları karıştırdı. Dün yapılan açıklamada 300 gram pidenin 2 liradan satılacağı duyurulmuştu.

Bugün gelen son dakika açıklama İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden oldu. İSTESOB ise İstanbul'da 350 gram sade pide 1 lira 80 kuruşa satılacak duyurusu yaptı. İki gün içinde iki farklı fiyat açıklanınca herkesin kafası karıştı. Şimdi hangi fiyat geçerli olacak?

HALK EKMEKTE 85 KURUŞ

İstanbul'da pidenin hem gramaj hem de ücret olarak daha hesaplı olduğu yer Halk Ekmek. Halk ekmek ramazan pidesine zam yapmadığı gibi 350 gramlık pideyi 85 kuruştan satacağını duyurdu. Halk ekmeğin hem pideleri hem de ekmekleri diğer fırın ürünlerine göre sağlık standartlarına daha uygun durumda.