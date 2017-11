10.11.2017 15:28 İstanbul'da Pazar günü bu yollara dikkat

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca organize edilen 39.Vodafone Maratonu nedeniyle Pazar günü saat 04.00'den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca organize edilen 39.Vodafone Maratonu nedeniyle Pazar günü saat 04.00'den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca organize edilen 39.Vodafone Maratonu nedeniyle 12.11.2017 Pazar günü saat 04.00'den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

"Kadir has Caddesi Unkapanı köprüsü altından Eminönü istikametine akım verilmeyecek, Unkapanı Köprüsü Eminönü Ragıp Gümüşpala Caddesi istikametine dönüş yapılmayacak, Ragıp Gümüşpala Caddesi ve Ragıp Gümüşpala Caddesine bağlı sokak ve caddeler (Eminönü Sahil yolu), Cemil Birsel Caddesi, Galata Köprüsü (İki yönlü trafiğe kapatılacak), Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu), Ankara Caddesi, Araba Vapurları girişleri, Gülhane Parkı sahil alt girişleri, Ayasofya Meydan, Alemdar Caddesi, At Meydanı Caddesi, Divanyolu Caddesi, Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden Sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Kumkapı (Kumluk Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Kumkapı Balık Hali ve Balıkçılar Çarşısı, Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga Caddesinden itibaren kapatılacak), Langa Bostan Sokak, Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci - Bakırköy arası), Rauf Orbay Caddesi (Havuzlu Kavşaktan İtibaren Kapanacak), Avrasya tüneli çift yönlü olarak kapatılacak ve Unkapanı köprüden Havuzlu Kavşak arasındaki Sahil Yolu komple çift yönlü kapatılacak.

Alternatif Yollar:

Atatürk Bulvarı, Fevzipaşa Caddesi, Yavuz Selim Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Vezneciler Caddesi, Kadırga Liman Caddesi, Türkeli Caddesi, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Aksu Caddesi ve Ekrem Kurt Bulvarı, Eski Havaalanı ve Yeni Havaalanı Caddeleri

Beşiktaş ve civarında trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

Zincirlikuyu D-100 kuzey katılımı (Kuzeye mecburi yön yapılacak), Metrobüs durakları (Beşiktaş istikameti), ATV önü - Hoş Sohbet Sokak ve civarı, Merkez Komutanlığı ışıklar, Opel Gerçek önü, Sait Çiftçi Köprü katılımı (E-5 Güney katılım), Sabancı Lisesi önü, Yıldız ışıklar, Akdoğan Sokak girişi, Ressam Hamdibey Sokak, Bostancı Veli Sokak, Abbasağa Sokak, Hasfırın Sokak, Serencebey Sokak, Ortaköy dönüşleri, Beşiktaş Meydan, Vestel ışıklar, Palangalar ışıklar, Ortaköy Meydan, Kadırgalar Caddesi toprak yol dönüşleri, Mete kavşağı, Gümüş Caddebaşı ( Taksim), Gümüş suyundan toprak yola iniş, Dolmabahçe ışıklar, Kahve Dünyası önü (Setüstü gelişi), Akyol Cadde başı, Meclis-i Mebusan yokuşu başı, Aydilimi pastanesi yanı,

Kabataş ışıklar, Fındıklı ışıklar, Deniz liman çıkışı, Salı Pazarı ışıklar, Boğazkesen Cadde gelişi, Boğazkesen ışıklar, Tophane ışıklar, Nargileciler çıkış, Revani Sokak gelişi, Kemeraltı ışıklar, Karaköy meydan, Perşembe pazarı ışıklar, Azap kapıdan Tarlabaşına mecburi istikamet, Kardeşim Sokak, Kasımpaşa'dan Tarlabaşına mecburi yön (Unkapanına akım verilmeyecek), Perşembe pazarından Tarlabaşına mecburi yön (Unkapanına akım verilmeyecek), Şişhane meydandan bankalar cadde girişi, Tarlabaşından perşembe pazarına giriş, Şişhane ışıklardan Kasımpaşa'ya mecburi yön,

Kasımpaşa'dan Unkapanı köprü ayrımı, Perşembe pazarından Unkapanı köprü ayrımı

Alternatif yollar şunlar:

"Ortaköy istikametinden gelenler- eski yıldız caddesi Barbaros Bulvarına yönlendirilecek, Gümüşsuyu Caddesinden gelenler- Miralay Şefik Bey Sokaktan Divan kavşağına yönlendirilecek, Mete kavşağından gelenler - Divan Kavşağına yönlendirilecek, Balmumcudan gelenler- merkez komutanlığından ters istikamete tekrar Balmumcuya verilecek, Dolmabahçe ve Sütlüce tünellerini kullanacak olanlar - Şişli Bomonti Akar Caddesine yönlendirilecek, Tarlabaşı Bulvarı ve Yedikuyular Caddesi trafiğe açıktır.

Anadolu Yakasında trafiğe kapatılacak yollar:

Kısıklı caddesinden (Altunizade Köprü üstünden) D-100 kuzey-güney katılım, Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 Karayolu güney katılım,

Mahir iz Caddesinden (Altunizade Köprü Üzerinden) D-100 kuzey-güney katılım, Tophanelioğlu Caddesi Gold Bilgisayar önü D-100 güney-kuzey katılım, Beylerbeyi Abdullahağa Caddesinden Boğaziçi Köprüsü kuzeye katılım, Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokaktan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu istikametine katılım, Şile Yolu Kuzey Libadiye Kavşaktan Vecdi Diker Tünel istikameti trafiğe kapatılacak, Avrasya Tüneli Asya Yakası Girişi

Alternatif yollar:

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, D-100 Karayolu, Nuhkuyusu Caddesi, Kısıklı Caddesi

Trafiğe kapatılacak diğer yollar şöyle:

Güney Zincirlikuyu ayrımı (Güney O-1 karayolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü' ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere - Balmumcu/Levent - Sarıyer ayrımına yönlendirilecektir ), Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası (Akım Sabiha Gökçen ayrımlarından Çamlıca bağlantı yoluna verilecektir), Kuzey Çamlıca gişelerden geliş Mimar Sinan Camii karşısı kapama noktası (Akım Ataşehir yan yola verilecektir), Kuzey Ataşehir yan yol Çamlıca gişelerden geliş istikameti kapama noktası (Yan yola verilen akım Ataşehir Barbaros Yenisahra ayrımına yönlendirilecektir.)

Kuzey tem katılım kapama noktası (O-1 kuzey yoldan gelen akım 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne verilmeyecektir)

Alternatif Yollar:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü Kullanacak Tüm Sürücüler Bahse Konu Kapatma Noktalarından en kısa güzergahtan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü İstikametine Yönlendirilecektir.

Ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 12 Kasım 2017 Pazar günü saat: 04.00'de Avrasya Tüneli ise saat: 06.00'da her iki yönde trafiğe kapatılacak ve en son geçen yarışmacının ardından kademeli olarak trafiğe açılacaktır".