İstanbul'da patlayan su borusu caddeyi göle çevirdi

İstanbul Fatih'te altyapı çalışmaları sırasında patlayan su borusu nedeniyle Namık Kemal Caddesi göle döndü.
İstanbul Fatih'te altyapı çalışmaları sırasında patlayan su borusu nedeniyle Namık Kemal Caddesi göle döndü.
Fatih Namık Kemal Caddesi'nde yapılan alt yapı çalışmaları sırasında iş makinesi su borusunu patlattı. Namık Kemal Caddesi Yenikapı Sahil Yolu bağlantısında meydana gelen su borusu patlaması sebebiyle cadde göle döndü. Su baskını sonrası araçlar yolda ilerlemede güçlük çekince yol, araç trafiğine kapatıldı. Yarım saat süren çalışmanın ardından belediye ekipleri su akışını durdurdu.
Bölgede bulunan esnaf da göle dönen cadde yüzünden endişeli anlar yaşadı.
(Serdal Altıntepe/İHA)