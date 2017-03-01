İstanbul'da 'Panda' lakaplı suç makinesi yakalandı

İstanbul'da farklı ilçelerde evlerden hırsızlık ve otomobil hırsızlığı yaparak çaldıkları araçlarla çeşitli suçlara karıştıkları iddia edilen ve polisin 6 yıl önce çökerttiği çetenin 'Panda' lakaplı firari lideri ile bir üyesi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da farklı ilçelerde evlerden hırsızlık ve otomobil hırsızlığı yaparak çaldıkları araçlarla çeşitli suçlara karıştıkları iddia edilen ve polisin 6 yıl önce çökerttiği çetenin "Panda" lakaplı firari lideri ile bir üyesi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da meydana gelen otomobil hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri,Güngören Belediye Başkanı Yardımcısının makam otomobilinin de aralarında olduğu çok sayıda otomobilin "vale" kılığında alınan anahtarlarla çalınması üzerine harekete geçti. Daha önceden çökertilen çetenin firardaki lideri ile "panda" lakaplı A.Ö. (35) ile çete üyesi E.Y.'yi (30)yakın takibe alan güvenlik güçleri, benzer suçlardan çok sayıda sabıkası bulunan kişileri yakın takibe alarak suç makinesine ulaştı. Polis, organize şekilde hareket eden ve 40'ın üzerinde poliste kaydı bulunan çetenin lideri"Panda" lakaplı lideri A.Ö. ile yanındaki üyesi E.Y.'nin Maltepe Küçükyalı'da bir restoranda vale kılığına girerek yaptıkları otomobil hırsızlığı üzerine başlattıkları çalışma sonucu, Esenyurt'ta günübirlik kiraladıkları evde yakalayarak gözaltına aldı. 7 yıl kesinleşmiş hapis cezasını çekerken hastanede jandarmanın elinden kaçarak firar eden zanlı A. Ö. İle çete üyesi E.Y., 2 adet silahla birlikte ele geçirildi.

Firari hükümlü A.Ö. ile beraberindeki yardımcısının, yeni çete oluşturmak için çalışmalarda bulundukları kaydedildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan iki şüpheli, bugün Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Emniyetten çıkarken 'panda' lakaplı çete lideri A.Ö. gazetecilerin sorularına "ne söyleyeceğim" diye cevap verirken, çete üyesi E.Y. ise "Görmüyor musunuz ben sakatım, nasıl araba çalayım?" şeklinde konuştu.

Öte yandan A.Ö.'nün 4 farklı suç dosyası ve 40'ın üzerinde aranması bulunurken, E.Ö.'nün 8 ayrı suçtan emniyette kaydı yer aldığı öğrenildi.

Öte yandan aralarında çok sayıda lüks markaların bulunduğu araçları çalarak çete liderliği yapan A.Ö., Güngören Belediyesine ait bir makam aracının, belediyeye ait bir otoparktan çalarken, Beyoğlu ve lüks semtlerden de ya aracı direk çalarak ya da vale kılığına girip araçların anahtarlarını alıp kayıplara karışması güvenlik kamera kayıtlarına yansıyor. A.Ö.'nün 'oto hırsızlığı', 'evrakta sahtecilik' gibi suçlar başta olmak üzere pek çok suç kaydı bulunuyor.

(Sadık Kahraman - Ufuk Kıvık/İHA)