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İstanbul'da palalı genç paniğe yol açtı
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İstanbul'da palalı genç paniğe yol açtı

İstanbul Yenibosna'da sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar, otobüs durağında eli palalı yarı çıplak genci görünce panik yaşadı.

İstanbul Yenibosna'da sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar, otobüs durağında eli palalı yarı çıplak genci görünce panik yaşadı.
Yenibosna, Kuleli otobüs durağında sabah işe gitmek bekleyen vatandaşlar büyük bir korku yaşadı. Elinde pala tabir edilen kesici alet ile yarı çıplak halde ortalarda dolaşan şahıs, yolun ortasına çıkarak, trafiği de bir süre olumsuz etkiledi. İhbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri ilk başta tedbir amaçlı silah çektiği şahsı yaklaşık 15 dakikalık diyaloğun ardından ikna ederek gözaltına alındı.
(Murat Delice / İHA)

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