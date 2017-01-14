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İstanbul'da otomobile el yapımı patlayıcı atıldı
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İstanbul'da otomobile el yapımı patlayıcı atıldı

Sultangazi'de park halindeki bir otomobile el yapımı patlayıcı atıldı.

Sultangazi'de park halindeki bir otomobile el yapımı patlayıcı atıldı.
İstanbul Sultangazi Karayolları Mahallesi 617. Sokakta park halinde bulunan bir aracın altında patlama meydana geldi. Büyük bir gürültü ile meydana gelen patlamanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve terör polisleri araç üzerinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda el yapımı bir patlayıcının araç altına atıldığı belirlendi. Olaya tepki gösteren bir vatandaş aracın başında Türk bayrağı salladığı görüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı patlamaya ilişkin ekipler olaya ilişkin soruşturma başlattı.
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