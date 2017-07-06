İstanbul'da otomobilden 5 kilo altın çalındı: O anlar kamerada
Büyükçekmece'de kuyumculara bilezik dağıtan toptancıları takip eden hırsızlar, otomobilin bagajında bulunan 5 kilo altını çalarak kayıplara karıştı.
Büyükçekmece'de kuyumculara bilezik dağıtan toptancıları takip eden hırsızlar, otomobilin bagajında bulunan 5 kilo altını çalarak kayıplara karıştı. Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 12.30 sıralarında Tepecik Ulus Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu önünde meydana geldi. Bilezik toptancılığı yapan iki kişi kuyumcuya altınlarını teslim etmek üzere geldi. Mal bırakmak için indikleri araçlarının yanına başka bir araç daha park etti. Mallarını teslim eden toptancılar yaklaşık 5 kiloluk diğer altın bilezikleri araçlarının bagajına koydu. Hırsızlar toptancıların araçlarına binmesiyle birlikte otomobilin bagajını açıp 5 kilo altın bulunan çantayı alıp araçlarına binerek kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansırken, polis altınları çalan hırsızları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (Alper Korkmaz /İHA)
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