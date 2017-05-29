Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
İstanbul'da otomobil minibüse çarptı: 1 ölü
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

İstanbul'da otomobil minibüse çarptı: 1 ölü

İstanbul Eyüp'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul Eyüp'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Eyüp, Edirnekapı - Rami Caddesinde meydana gelen trafik kazası iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sabah saat 05.45 sıralarında Edirnekapı - Rami Caddesinden Fatih istikametine ilerlemekte olan 34 SL 6988 plakalı otomobil sürücüsü Muhammed Emin K. , direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı istikamette seyir halinde olan Barış C. idaresindeki 34 FP 7268 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yol kenarında bulunan otobüs durağına da vuran Muhammed Emin K. yönetimindeki otomobil takla atarak sürüklendi. Yaklaşık 50 metre sonra durabilen otomobil içerisinde sürücü Muhammed Emin K. sıkışırken, kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Kısa bir süre içerisinde sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahaleler sonucunda Muhammed Emin K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Kaza yapan otomobilin takla atarak yan yattığını ifade eden görgü şahidi, "Minibüse arka tarafından vurdu. Durağa çarptıktan sonra takla atarak yan yattı. Süratliydi. Takla atan aracın içinde 2 kişi vardı. Sürücü hayatını kaybetti. Yanındaki arkadaşın durumu iyiydi' şeklinde konuştu.
Acı haberi alarak olay yerine gelen Muhammed Emin K.'nın aile yakınları sinir krizi geçirdi. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Meydana gelen trafik kazası nedeniyle Edirnekapı-Rami Caddesinde trafik akışını tek şeritten sağlandı. Kazanın kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
(Oğuzcan Yazar /İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Deprem paniği kamerada
Otomobil dev geyiğe böyle çarptı
Bursaspor düşebilir: Yerel basın çok öfkeli
Öğrencilerden Afrika'ya büyük yardım
İlk yardım eğitimi alan komşusu onu hayata döndürdü
Beytullah Eroğlu gururumuz oldu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
ABD'de silahlı saldırı: 8 ölü
ABD'de silahlı saldırı: 8 ölü
Galatasaray Adası yıkılıyor!
Galatasaray Adası yıkılıyor!
Erdoğan büyük üzüntü duyuyorum diyerek anlattı
Erdoğan büyük üzüntü duyuyorum diyerek anlattı
Gaziantepspor-Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti
Gaziantepspor-Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti
Hamaney'den Suudi Arabistan'a: ABD'nin 'damızlık ineği'
Hamaney'den Suudi Arabistan'a: ABD'nin 'damızlık ineği'
Londra'da uçuş kaosu! British Airways, tüm seferlerini iptal etti
Londra'da uçuş kaosu! British Airways, tüm seferlerini iptal etti
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Deprem paniği kamerada
Deprem paniği kamerada
Otomobil dev geyiğe böyle çarptı
Otomobil dev geyiğe böyle çarptı
Bursaspor düşebilir: Yerel basın çok öfkeli
Bursaspor düşebilir: Yerel basın çok öfkeli
Öğrencilerden Afrika'ya büyük yardım
Öğrencilerden Afrika'ya büyük yardım
İlk yardım eğitimi alan komşusu onu hayata döndürdü
İlk yardım eğitimi alan komşusu onu hayata döndürdü
Beytullah Eroğlu gururumuz oldu
Beytullah Eroğlu gururumuz oldu
Mesut Bakkal Kayserispor'la yenilgi yüzü görmedi
Mesut Bakkal Kayserispor'la yenilgi yüzü görmedi
Doğalgaz borusunu patlatıp takla attı
Doğalgaz borusunu patlatıp takla attı
Kaş düşüklüğü nedir ne değildir ?
Kaş düşüklüğü nedir ne değildir ?
TÜİK katı yakıtlar istatistiklerini açıkladı
TÜİK katı yakıtlar istatistiklerini açıkladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Terör örgütüne darbe üstüne darbe
Terör örgütüne darbe üstüne darbe

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English