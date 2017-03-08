İstanbul'da otomobil alev alev yandı

İstanbul Bayrampaşa'da Mega Center Gıda ve Ticaret Merkezinin girişinde bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen otomobilden geriye sadece iskeleti kaldı.

İstanbul Bayrampaşa'da Mega Center Gıda ve Ticaret Merkezinin girişinde bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen otomobilden geriye sadece iskeleti kaldı.

Olay, Bayrampaşa'da Mega Center Gıda ve Ticaret Merkezinin girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenden alev aldı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine gelen ekipler çevrede önlem alarak yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alınırken, otomobilin ise küle döndüğü görüldü. Otomobilin alev alev yandığı o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

