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İstanbul'da örgütlü hırsızlık çetesine operasyon
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İstanbul'da örgütlü hırsızlık çetesine operasyon

İstanbul'da örgütlü hırsızlık çetesi polis ekiplerince düzenlenen operasyonla çökertildi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 3 milyon lira değerinde materyal ele geçirildi.

İstanbul'da örgütlü hırsızlık çetesi polis ekiplerince düzenlenen operasyonla çökertildi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 3 milyon lira değerinde materyal ele geçirildi.
Fatih başta olmak üzere, Başakşehir, Güngören, Büyükçekmece ve Bahçelievler'de toplamda 17 iş yeri ve 1 evde 3 ay içerisinde çelik kasa hırsızlığı olaylarının gerçekleştirilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Artan hırsızlık ihbarları üzerine konuyu devralan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri ilçelerde yaşanan hırsızlık olaylarıyla alakalı iş hanları ve dükkanlardaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Fiziki ve teknik takibin ardından hırsızların kimliğini belirleyen dedektifler operasyon için düğmeye bastı.

3 MİLYON LİRA DEĞERİNDE MALZEME ELE GEÇİRİLDİ
Geçtiğimiz Salı günü önceden belirlenen ilçelerdeki 21 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise toplam değeri 3 milyon lira eden 1 adet çelik kasa, hırsızlık olaylarından çelik kasaları patlatmakta kullanılan özel yapım manyetik çelik uçlu matkap, altın ayar tespitinde kullanılan özel ölçüm ilacı, 4 adet tabanca, 2 adet uzun namlulu tüfek, 200 adet mermi, 980 adet ecstasy hap, 400 gram esrar ile 4 bin 500 lira ele geçirildi. Hırsızlık anları ve operasyon anı ise kameralara yansıdı.

49 BİN LİRA DEĞERİNDE 49 ADET GÜVERCİN DE ÇALMIŞLAR
Öte yandan, çetenin hırsızlık olaylarının yaşandığı mahalledeki esnafı tehdit ve gasp ederek sindirmeye çalıştığı, dükkanlardaki güvenlik kamera görüntülerini silmeleri ve çıkartmaları için de zorladığı öğrenildi. Yapılan operasyonlarda ilginç bir detay daha ortaya çıktı. Çete, Fatih'te bir iş hanının çatı katından tanesi bin lira olan 49 adet güvercin de çaldı. Operasyonda güvercinlerin de ele geçirildiği öğrenildi.

ÖRGÜT İÇİ HESAPLAŞMALARI ORTAYA ÇIKTI
Diğer yandan, hırsızlık olaylarının hırsızlık çetesinin lideri E.B.'nin talimatları doğrultusunda gerçekleştirildiği öğrenildi. Kendi içerisinde görev dağılımı yaptıkları ortaya çıkan çetede, örgütleme konaklama, ulaşım, girilecek yerler gibi farklı kişilere görev verildiği ortaya çıktı. Gece saatlerinde yüzleri maskeli ellerinde eldivenle iş yerlerine girdikleri öğrenilen çetenin içerisinde örgüt içi hesaplaşmaların da olduğu ortaya çıktı. E.B.'nin bilgisi ve izni dışında hırsızlık yapan çete üyelerinden Ö.Y.'nin kasığından, E.G.'nin ise bacaklarından vurulduğu öğrenildi.

"HIRSIZLIK YAPMADIM, BU BİR KOMPLODUR"
Şubedeki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, çevik kuvvet minibüsüyle adliyeye sevk edildi. Şube çıkışında örgüt içi hesaplaşmadan ötürü bacağından vurulan E.G.'nin koltuk değnekleriyle yürüdüğü görüldü. Gazetecilerin 'neden yaptınız' sorusuna E.G., "Ben hırsızlık yapmadım, bu bir komplodur" demesi dikkat çekti.
(Doğan Can Cesur /İHA)
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