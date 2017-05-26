İstanbul'da operasyon üstüne operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Bağcılar ve Esenyurt ilçeleri başta olmak üzere birçok ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Bağcılar ve Esenyurt ilçeleri başta olmak üzere birçok ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Bağcılar ve Esenyurt ilçeleri başta olmak üzere birçok ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Operasyon kapsamında Bağcılar, Güneşli Mahallesi 1295. Sokak'ta önceden belirlenen bir adrese giren ekipler burada aramalar yaptı. Aramalar sırasında ekiplerin adresin bulunduğu sokak üzerinde güvenlik önlemi aldığı görüldü. Operasyon ve gözaltı hakkında bilgi verilmezken, ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.

(Murat Solak /İHA)