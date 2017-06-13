İstanbul'da operasyon: 1 terörist ölü ele geçirildi

Kadıköy'de düzenlenen operasyonda terör örgütü üyesi 1 kişi ölü olarak ele geçirildi.

Kadıköy'de düzenlenen operasyonda terör örgütü üyesi 1 kişi ölü olarak ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saat 00.00 da Kadıköy Acıbadem Mahallesi Betül Sokak'ta bulunan bir binaya operasyon düzenledi. Operasyon sırasında terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 1 kişi ölü olarak ele geçirildi. Operasyon sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, binanın bulunduğu sokağı kapatarak operasyon yapılan dairede inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından ölü ele geçirilen terör örgütü üyesinin cenazesi, cenaze aracıyla Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Operasyon hakkında bilgi verilmedi.

(Murat Solak /İHA)