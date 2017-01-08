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İstanbul'da okullar tatil mi?9 Ocak açıklaması
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İstanbul'da okullar tatil mi?9 Ocak açıklaması

İSTANBUL'da yarın okullar tatil mi 9 Ocak Pazartesi tatil kararı ne? Vasip Şahin son dakika tatil kararını açıkladı! İstanbul'da yarın ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

İSTANBUL'da yarın okullar tatil mi son dakika 9 Ocak kar tatili haberi geldi. İstanbul Valisi Vasip Şahin az önce tatil haberini twitter'dan duyurdu. Yarın İstanbul'da ilk ve orta dereceli okular tatil edildi.

Meteoroloji İstanbul hava durumu raporlarına göre kar yağışı yarın yer yer yoğun olarak devam edecek. Karın, yarın da İstanbul genelinde etkili olması bekleniyor. Olumsuz hava koşulları üzerine beklenen kar tatili haberi geldi.

VASİP ŞAHİN TATİL HABERİNİ BÖYLE DUYURDU

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İSTANBUL'DA OKULLAR YARIN TATİL Mİ 9 OCAK TATİLİ KARARI

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İstanbul'da bugün hafif kar yağışı etkili olacak fakat yarın kar yağıı yoğun bir şekilde Çarşamba gününe kadar devam edecek.

İstanbul'da kar bastırdı öğrenciler İstanbul Valisi Vasip Şahin'in twitter hesabına 'hucum etti'. Herkes Şahin'den yarın İstanbul'da okullar tatil mi sorusunun cevabını vermesi bekliyordu ve beklenen İstanbul kar tatili açıklaması geldi.

Afet Yönetimi Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu uyarmıştı;

Kar yağışı bu geceye doğru İstanbul'da etkisini kaybedecek, yarın (bugün) tekrar hafif artış var, fakat doğuya çekilmesi ve havanın açmasıyla yerdeki kar buza dönüşecek. Problem ara sokaklarda. İlçe belediyeleri üzerine düşeni yapıp kendi yollarını temizlemeli. Herkesin büyükşehir belediyesinin arkasına sığınmaması gerekiyor. Normalde tatil olmaması lazım ama herkes üzerine düşeni yapmazsa okullar tatil edilebilir, tabii karar yetkili mercilerde.

ÖĞRENCİLER İSTANBUL VALİSİNE MESAJ YAĞDIRDI

İrem Polat ‏@irempltirem @vasipsahin Vasip Bey bugün tatil yapmanın tam sırası..

emrcaydn ‏@emrcaydn @vasipsahin et artık okulu tatil hala kar yağıyor caddeler açık sadece geri kalan yollar felç lütfen tatil yap...

Münevver ‏@Mnevver3442

@vasipsahin 9 ocak tatil olsun zaten çok soğuk ve 40cm

İlknur ‏@Leedng8

Dün 7 saat elektrik yoktu dersimi çalışamadım okul tatil olmalı @vasipsahin

muhammed sefa ünlü ‏@sefau2323

@vasipsahin 9 ocak pazartesi günü okullar tatil olsun ne olur vasip şahin❤️

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