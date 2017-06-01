İstanbul'da okul çevrelerinde uyuşturucu uygulaması

İstanbul polisi, okul çevrelerinde çocukların güvenli bir eğitim-öğretim görmeleri için uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama yaptı. İstanbul'un 34 ilçesinde gerçekleşen uygulamalara çok sayıda polis katıldı.

İstanbul polisi, okul çevrelerinde çocukların güvenli bir eğitim-öğretim görmeleri için uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama yaptı. İstanbul'un 34 ilçesinde gerçekleşen uygulamalara çok sayıda polis katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çocuk Şube ekipleri, Asayiş Şube ekipleri ve Yunus Timleri okul çevrelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama yaptı. Vatandaşların huzur ve güven ortamını sağlamak, çocukları her türlü zararlı maddelerden uzak tutmak için yapılan uygulamada 350 personel görev aldı. 34 ilçede yapılan uygulamalarda uyuşturucu dedektör köpekleri de polis ekiplerine yardım etti.

Uygulama sırasın şüpheli görülen araçlar didik didik arandı. Vatandaşlar ise üzerleri aranarak kimlik kontrolünden geçirildi. Eğitimli köpekler de çevrede uyuşturucu araması yaptı.

(Metin Başar/İHA)