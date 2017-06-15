İstanbul'da okul bahçesinde silahlı kavga

İstanbul Sultangazi'de servisçiler arasında okul bahçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga sırasında ateşlenen silahlardan çıkan kurşunlardan biri de bir evin balkon camına isabet etti.

İstanbul Sultangazi'de servisçiler arasında okul bahçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga sırasında ateşlenen silahlardan çıkan kurşunlardan biri de bir evin balkon camına isabet etti.

İstanbul Sultangazi İlçesi 50.Yıl mahallesi Mimar Sinan Anadolu İmam Hatip Lisesinde servisçiler arasında kavga çıktı. Servis ihalesi öncesi okula gelen iki grup arasında başlayan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Hafızlık eğitimi için gelen öğrencilerin okulda bulunduğu sırada meydana gelen silahlı kavgada iki gruptan 3 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, silahlı çatışmaya karışanları göz altına alırken yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı. Kavganın ardından polis ekipleri, okul önünde güvenlik önlemi aldı.

Bu arada, çatışma sırasında seken kurşunlardan biri, okul önünde park halindeki bir araca ve apartman dairesinin camına isabet etti. Evine kurşun isabet eden Mustafa Özsümbül, "Servisçiler ihale kavgası yapmış. Birkaç yaralı var. Mermi benim kiracının camına isabet etti. Evde yaralanan yok. Balkondaki elbiselere isabet etmiş" dedi.

Polisin okul önünde güvenlik önlemi devam ediyor.

(Mehmet Altunışık /İHA)