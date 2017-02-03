03.02.2017 15:59 İstanbul'da nefes kesen hırsız polis kovalamacası

İstanbul Arnavutköy'de iş yeri hırsızlarıyla polis arasında kilometrelerce süren araçlı kovalamaca yaşandı. Bir süre sonra araçlarından inerek kaçan hırsızlardan biri bacağından vurularak etkisiz hale getirilirken o anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. İstanbul Arnavutköy'de iş yeri hırsızlarıyla polis arasında kilometrelerce süren araçlı kovalamaca yaşandı. Bir süre sonra araçlarından inerek kaçan hırsızlardan biri bacağından vurularak etkisiz hale getirilirken o anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde bir iş yerine girmeye çalışan hırsızlar bu sırada karşılarında polisi görünce şok oldu. Hemen araca binen dört hırsız kaçmaya başladı. Çok sayıda polis ekibi de hırsızları yakalamak için aracı kovalamaya başladı. Kilometrelerce süren takip 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda son buldu. Araçla kaçamayacaklarını anlayan şüpheliler, araçtan inerek kaçmaya başladı. Bunun üzerine çok sayıda polis de araçlarından inerek silahlarını çekti. Şahısları kovalayan polisler dört hırsızdan ikisini hemen yakaladı. Bu sırada şüphelilerden biri belindeki silaha hamle yapınca polis şüpheliyi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Yaralanan şüpheli hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Tüm bu yaşananlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Öte yandan, şahısların üzerinde ve araçta yapılan incelemede, iş yerinden çalınan çok miktarda elektrik kablosu, 3 adet bıçak, 2 adet tornavida, 1 adet asma kilit, 1 adet demir kesme makası, çok sayıda sahte plaka ele geçirildi. Polis şimdi kaçan dördüncü hırsızı arıyor.

(Tugay Saday/İHA)

