İstanbul'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

İstanbul Ayazağa'da iki kişi, cadde üzerinde park halinde olan bir motosikleti çaldı. Şahsılar yakalanırken hırsızlık anıysa güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Ayazağa'da iki kişi, cadde üzerinde park halinde olan bir motosikleti çaldı. Şahsılar yakalanırken hırsızlık anıysa güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, iki şahıs önceki gece 03.45 sıralarında Ayazağa Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinden bir motosiklet çaldı. Şahısların motosikleti Cendere istikametine götürdüğü ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri çevrede çalışma başlattı. Başlatılan çalışma kapsamında motosikleti çaldığı belirlenen iki kişi gözaltına alındı.

Oto hırsızlığı, otodan hırsızlık, motosiklet hırsızlığı, evden ve açıktan hırsızlık gibi suçlardan birçok kaydı bulunan iki şüpheli polis merkezinde sorguya alınırken, hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelilerin motosikleti iterek götürdükleri görülüyor. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şahısların bir süre sonra görüntüden kayboldukları gözleniyor.

(Cenk İşver/İHA)