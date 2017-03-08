İstanbul'da Moğolistan uyruklu şahıs öldürüldü

İstanbul Şişli'de Moğolistan uyruklu şahıs bıçaklanarak öldürüldü.

İstanbul Şişli'de Moğolistan uyruklu şahıs bıçaklanarak öldürüldü.

Şişli, İzzetpaşa Mahallesi, Fırın Arkası Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 01.00 sıralarında sokak üzerinde bulunan bir marketin önüne gelen Moğolistan uyruklu şahsın telefonda karşı tarafla tartışmaya başladı. Bir süre telefon görüşmesi yapan şahsın yanına Moğolistan uyruklu 2 kişi geldi. Ardından bu kişiler arasında yüz yüze tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine 2 kişi yanında bulundurdukları bıçakla Moğolistan uyruklu şahsı bıçaklamaya başladı. Aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan kişi kanlar içinde kaldı. Şahsı bıçaklayan şüpheliler ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Sesler üzerine sokağa çıkan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Moğolistan uyruklu şahsın aldığı bıçak darbesi sonucu yaşanan kan kaybı nedeniyle hayatını kaybettiğini tespit etti. Şahsın hayatını kaybettiğinin tespit edilmesinin ardından ekipler inceleme başlattı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı.

Şüpheli iki şahsın olay yerinden kaçarak kayıplara karıştığını belirten Mehmet Civelek isimli vatandaş,' İki kişi çıkıyorlar. Birisinde çakı var muhtemelen. Çakıyı çıkararak şahsın arkasından bıçağı saplıyor. Ardından arkadaş yere yığılıyor. Bunlar kaçarak kayıplara karışıyor. Polisi ve sağlık ekiplerini aradık. İlk olarak itişme ve kakışma yaşanıyor. Baş edemeyeceklerini anlayınca bıçaklıyorlar. Yere yığılıp hareketsiz bir şekilde kaldığını görünce şahıslar kaçıyor' ifadelerini kullandı.

Bıçaklanarak hayatını kaybeden şahsın üzerinden kimlik çıkmazken, yapılan incelemelerin ardından cenaze Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

(Oğuzcan Yazar/İHA)