İstanbul'da mobilya atölyesinde yangın

İstanbul Arnavutköy'de bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

İstanbul Arnavutköy'de bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy'de Veysel Karani Caddesi üzerinde bulunan bir mobilya imalathanesinde henüz belli olmayan bir nedenle bir yangın çıktı. Yangına olay yerine çağrılan çok sayıda itfaiye ekipleri müdahale etti. Yoğun dumanın oluştuğu fabrikada duman tahliye işlemleri ve bir yandan yangın müdahalesi sürerken vatandaşlar büyük panik yaşadı. Mobilya imalathanesinde çıkan yangının üst kattaki tekstil atölyesine de sıçrayarak büyüdüğü öğrenilirken, söndürme çalışmaları sürüyor.

(Emrah Kuş/İHA)