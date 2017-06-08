İstanbul'da minibüs dehşeti: 2 çocuk öldü

İstanbul Sancaktepe'de sokak arasında aşırı hız yapan minibüs önüne bir çocuğu da katarak eve daldı. Minibüsün ilk çarptığı çocuk ve o sırada evde bulunan çocuk hayatını kaybetti.

İstanbul Sancaktepe'de sokak arasında aşırı hız yapan minibüs önüne bir çocuğu da katarak eve daldı. Minibüsün ilk çarptığı çocuk ve o sırada evde bulunan çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, Atatürk Mahallesi, Filiz Sokak'ta saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 RTB 27 plakalı minibüsün sürücüsü sokak içerisinde aşırı derecede hız yaptı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç, ilk önce yolda oynayan 1 çocuğa çarparak önüne aldı sonrasında da bir eve daldı. O sırada aracın daldığı evde bulunan bir çocuk ile aracın sürüklediği çocuk hayatını kaybetti. Sürücü ise kazanın ardından kaçtı. Olay sonrası çocuklarının ölüm haberini alan aileler sinir krizi geçirdi. Araç itfaiye ekiplerinin de yardımıyla girdiği evin içerisinden çıkarılırken olay yerinde çevik kuvvet ekipleri de hazır bekletildi.

Olay sırasında orada bulunan bir vatandaş ise yüksek bir ses duyduklarını ifade ederek, "Koştuk geldik. Çocuk herhalde ufakmış arabada çok süratli geldi. Bunlar dışarıda oynuyorlar araba çocuklara çarparak dördünü birden içeriye sürüklemiş. Bir tanesini hastaneye götürdük durumu iyi ama ikisi ölmüş çocukların" diye konuştu.

Öte yandan, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

(Cenk İşver - Metin Başar /İHA)