İstanbul'da metrobüs kazası: 3 yaralı

İstanbul Okmeydanı'nda metrobüs ile yol bakım aracı çarpıştı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.
İstanbul Okmeydanı'nda metrobüs ile yol bakım aracı çarpıştı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Okmeydanı Hastane metrobüs durağında yaşandı. Zincirlikuyu istikametine seyreden metrobüs, yol bakım aracına çarptı. Kazada 3 yolcu hafif yaralandı.
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