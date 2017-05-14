İstanbul'da markete EYP'li saldırı

İstanbul Ataşehir'de bir markete önüne kişi ya da kişiler tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. Patlama sonrası marketin camları kırılırken, olayla ilgili can kaybı yaşanmadı.

İstanbul Ataşehir'de bir markete önüne kişi ya da kişiler tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. Patlama sonrası marketin camları kırılırken, olayla ilgili can kaybı yaşanmadı.

Olay saat 01:30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. EYP, market önünde büyük bir gürültü ile patladı. Patlama sesini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler patlayıcı çevresine şerit çekerek inceleme yaptı. Olay yeri ekiplerinin çalışmalarının ardından patlayıcı detaylı incelenmek üzere kriminal laboratuvara götürülürken patlama sonucu marketin camları kırıldı.

Polis, olayın terör konusu olup olmadığı konusunda çalışma başlatırken, kaçan şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

(Selim Bayraktar / İHA)