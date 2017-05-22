İstanbul'da mahalleliyi sokağa döken yangın

Sarıyer Ayazağa'da bir binadaki dairede çıkan yangın paniği neden oldu. Yangın nedeniyle mahalleli sokağa dökülürken, dumanlardan etkilenerek parmağından yaralanan ev sahibi kadın, yaşadıkları karşısında şoke oldu.

Sarıyer Ayazağa'da bir binadaki dairede çıkan yangın paniği neden oldu. Yangın nedeniyle mahalleli sokağa dökülürken, dumanlardan etkilenerek parmağından yaralanan ev sahibi kadın, yaşadıkları karşısında şoke oldu.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Sarıyer Ayazağa 206 Sokak'taki 3 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde 3 katlı bir binada oturan ev sahibi kadın, dairenin ampulünü değiştirmek istedi. Ampul tam bu esnada patlayarak, elektrik kontağı kısa devre yaptı. Kontaktan çıkan kıvılcımların sıçraması üzerine yangın çıktı. Evden dumanların çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Seyrantepe ve İstinye İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ekipler, yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.



EV SAHİBİ KADIN ŞOK YAŞADI, MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Yangın çıktığı esnada içeride bulunan ev sahibi kadın, dumanların çıkmasıyla kendini bir anda dışarıya attı. Şoka giren kadın yaşadıklarını komşularına anlatırken, komşuları da onu sakinleştirmeye çalıştı. Yangın nedeniyle sokağa dökülen mahalleli, çalışmaları izledi. Olayı duyan Erdoğan Yavuz, "Evin yanında oturuyordum, mutfaktan dumanlar çıkmaya başladı. Elektrik kontağından çıktığını söylüyorlar. İçeride birkaç kadın vardı. Onları çıkarttık sonra itfaiyeye haber verdik" dedi.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

(Doğan Can Cesur - Hüseyin Coşkun - Murat Ergin / İHA)