İstanbul'da maganda kurşunu can aldı

14 Mayıs günü gece saatlerinde Esenyurt Haramidere yolu üzerinde özel aracıyla yolculuk eden Oğuz Kıllı, maganda kurşunun isabet etmesi sonucu yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. 20 gündür yoğun bakımda tedavi gören Kıllı yaşam mücadelesini kaybetti. Oğuz Kıllı'dan geriye eşi ve kızıyla çekilmiş fotoğraflar kaldı.

14 Mayıs günü gece saatlerinde Esenyurt Haramidere yolu üzerinde özel aracıyla yolculuk eden Oğuz Kıllı, maganda kurşunun isabet etmesi sonucu yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. 20 gündür yoğun bakımda tedavi gören Kıllı yaşam mücadelesini kaybetti. Oğuz Kıllı'dan geriye eşi ve kızıyla çekilmiş fotoğraflar kaldı.

Esenyurt Haramidere yolu üzerine meydana gelen olayda aracıyla yol kenarında bekleyen 31 yaşındaki Oğuz Kıllı'ya nereden geldiği belli olmayan kurşun isabet etti. Aracın kapısından girerek karın boşluğuna saplanan kurşun sonrası yaralanarak Esenyurt Devlet Hastanesine kaldırılan Kıllı burada yapılan ilk tedavisinin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Araştırma Hastanesine getirildi. Burada 20 gündür yoğun bakımda tedavi gören Kıllı, dün yaşam mücadelesini kaybetti. Evli ve 1 kızı olan Kıllı ailesinden geriye ise eşi Esra ve 3,5 yaşındaki kızı Ezgi ile çekilmiş fotoğraf kaldı.

Hastanede verdiği 20 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Oğuz Kıllı'nın yakınları Adli Tıp Kurumu önünde basın açıklaması yaptı.

Oğuz Kıllı'nın ablası Nesrin Kıllı yaptığı açıklamada, "Kardeşim 14 Mayıs'ın ilk saatlerinde gece evine dönerken vuruldu. Yaralandığını anladığı an 'Ben ölemem, kızım daha çok küçük' dedi. 20 gün yaşam mücadelesi verdi. Ancak hayatını kaybetti. Kardeşimin yanında, yol kenarında bekleyen iki kişi daha vurulmuş. Onlar hafif yaralanmış. Öğrendiğimize göre saldırgan onlara ateş ederken kardeşimi vurmuşlar. Kardeşim iki grup arasında kalmış. Araçta üç kişi varmış. Olay yerinden uzaklaşmışlar" dedi.

Bir çocuk babası Oğuz Kıllı'nın eşi Esra Kıllı ise gözyaşları içinde "Eşim ve kızım için adalet istiyorum. Adaleti olmayan bu dünyadan adalet bekliyorum" dedi.

Adli Tıp Kurumu önünde "Oğuz'un katili bulunsun, hesap sorulsun" şeklinde slogan atan aile üyeleri, üzerinde Oğuz Kıllı ve kızı Ezgi'nin fotoğrafının olduğu pankart açtı.

Basın açıklamasını sonrasında anne Mahiye Kıllı ve baba Ahmet Kıllı'nın ayakta durmakta güçlük çekerken, Eşi Esra Kıllı, eşi için adalet istedi. Kıllı'nın cenazesi daha sonra ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Esenyurt Erenler Cemevi'ne gönderildi. Burada düzenlenen törenin ardından Kıllı'nın cenazesi Hadımköy'de toprağa verileceği öğrenildi.

(Selim Bayraktar /İHA)