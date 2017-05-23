İstanbul'da 'lüks araç' çetesine operasyon: 46 gözaltı
Yurda yasa dışı yollarla lüks araç sokan çeteye yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, aralarında Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın bulunduğu 46 kişi gözaltına alındı.
Yurda yasa dışı yollarla lüks araç sokan çeteye yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, aralarında Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın bulunduğu 46 kişi gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda yasa dışı yollarla lüks araç sokan çeteye yönelik 20 ayrı yere operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan ile birlikte 46 kişi gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan şahıslar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Operasyonda toplam 46 kişi gözaltına alınırken, gözaltı sayısının 100'ü bulabileceği öğrenildi. Şahısların jandarmadaki sorgusu sürüyor. (Murat Horoz - Caner Sönmez / İHA)
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