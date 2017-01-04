İstanbul'da lokantayı taradılar: 2 yaralı

İstanbul Fatih'te bir lokantaya silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda lokanta sahibi ile yoldan geçen bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 17.30 sıralarında Balat'taki Hisaraltı caddesi üzerinde bulunan bir lokantanın önünde meydana geldi. Lokanta sahibi Osman Yılmaz'la daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen kişiler, Yılmaz'ın işlettiği lokantanın önüne bir otomobille geldi. Araçtan inen 2 kişi lokanta önünde bulunan Osman Yılmaz'a doğru ateş açtı. Yılmaz, saldırı sonucu yaralandı.

Kurşunlar, Kadir Has Üniversitesi'nde kantin işlettiği öğrenilen ve üniversiteden çıkıp evine gitmekte olan Cavit Kadık'a da isabet etti. Kadık, göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

ŞÜPHELİLER KAÇTI

Şüpheliler, geldikleri araca binip olay yerinden kaçarken, yaralanan Osman Yılmaz ile Cavit Kadık, ambulanslarla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İnceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin olay yerine kiralık araçla geldiklerini tespit etti.