İstanbul'da 'kuyuya atılan ceset' ihbarı polisi harekete geçirdi
Pendik'te bir kuyuda ceset olduğuna dair yapılan ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik çemberine alınan kuyuda arama çalışmaları devam ediyor.
Pendik'te bir kuyuda ceset olduğuna dair yapılan ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik çemberine alınan kuyuda arama çalışmaları devam ediyor. Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi Orman Caddesi'nde bulunan bir kuyuda ceset olduğuna dair ihbar alan polis ekipleri harekete geçti. İhbar üzerine kuyunun olduğu bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin kuyu içerisinde arama çalışması devam ediyor. (Metin Başar / İHA)
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