İstanbul'da kuyumcu soygunu

İstanbul Başakşehir'de silahlı 4 kişi, bir kuyumcudan yaklaşık 2 kilogram atın çalarak kaçtı.
İstanbul Başakşehir'de silahlı 4 kişi, bir kuyumcudan yaklaşık 2 kilogram atın çalarak kaçtı. Olay, saat 04.00 sıralarında, Cahit Zarifoğlu Caddesi üzerindeki bir iş merkezinde bulunan kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzleri maskeli 4 kişi, araçla kuyumcu dükkanına gelerek dükkanının kepengini kırdı. İçeri giren soyguncular yaklaşık 2 kilogram altını aldı. Bu sırada iş merkezinin güvenlik görevlisiyle karşılaşan soyguncular, görevliyi silahla tehdit edip etkisiz hale getirdikten sonra hızla olay yerinden kaçtı. Güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kuyumcu dükkanında ve çevresinde inceleme yaptı. yapılan incelemelerde kuyumcudan yaklaşık 2 kilogram altın çalındığı tespit edildi. Kaçan şahısların yakalanması için soruşturma başlatıldı. (Murat Solak / İHA)
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