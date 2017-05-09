İstanbul'da 'Kurt Kapanı 4' operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Anadolu yakasında hava ve deniz polisinin de desteğiyle 'Kurt Kapanı 4' uygulaması gerçekleştiriyor. Uygulamaya 180 polis ekibi ve bin 200 polis katılıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Anadolu yakasında hava ve deniz polisinin de desteğiyle "Kurt Kapanı 4" uygulaması gerçekleştiriyor. Uygulamaya 180 polis ekibi ve bin 200 polis katılıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Anadolu yakasında 14 farklı ilçede "Kurt Kapanı 4" uygulaması yapıyor. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından bizzat yönetilen uygulama 44 ayrı noktada 180 polis ekibi ve bin 200 polisin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Uygulamaya polis helikopterleri ve deniz polisi de destek veriyor.

