15.11.2017 15:15 İstanbul'da 'Kurt kapanı 10' uygulaması yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler başta Anadolu yakası olmak üzere İstanbul genelinde 'Kurt kapanı 10' uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında şüpheli araçlar ve vatandaşlar durdurularak didik didik aranırken polis helikopteri de havadan denetleme yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler başta Anadolu yakası olmak üzere İstanbul genelinde "Kurt kapanı 10" uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında şüpheli araçlar ve vatandaşlar durdurularak didik didik aranırken polis helikopteri de havadan denetleme yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde başta Anadolu yakası olmak üzere İstanbul genelinde "Kurt kapanı 10" uygulaması gerçekleştirildi. Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan uygulamada şüpheli araçlar ve vatandaşlar durdurularak didik didik arandı. Polis helikopteri de uygulama yapılan noktalarda havadan denetleme yaptı.



