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İstanbul'da korkutan yangın: Tüp de patladı !
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İstanbul'da korkutan yangın: Tüp de patladı !

İstanbul Avcılar'da 4 katlı bir binanın üst katında yangın çıktı. Yangında evdeki tüp de patladı.

İstanbul Avcılar'da 4 katlı bir binanın üst katında yangın çıktı. Yangında evdeki tüp de patladı.
Yangın, dün akşam saatlerinde Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde 4 katlı bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek evin her yerine saran yangın metrelerce uzaktan görüldü. Yangını gören apartman sakinleri ve çevrede bulunan vatandaşlar sokağa dökülürken, alev alev yanan evdeki tüp büyük bir gürültüyle patladı. Mahalle sakinleri itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında tüp patlamasına tanık olan Emre Yurtsever, "Tüp patladı sonra bir anda sesleri duyunca koşa koşa geldik. Allah'tan içeride kimse yoktu. İtfaiye geldi, şimdi söndürmeye çalışıyorlar" dedi.
(Murat Delice/İHA)
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