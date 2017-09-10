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İstanbul'da korkutan yangın
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İstanbul'da korkutan yangın

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Gençlik Parkında bulunan bir kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Gençlik Parkında bulunan bir kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı.
Gaziosmanpaşa Gençlik parkı içerisinde bulunan bir kafede henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangın uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı. Yangında oluşan yoğun duman, çevre ilçelerden de görüldü. Yangın nedeniyle maddi hasar meydana gelirken, yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
(Volkan Kayalar - Mehmet Altunışık/İHA)
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