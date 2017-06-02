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İstanbul'da korkutan yangın
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İstanbul'da korkutan yangın

Fatih'te bulunan Haşim İşcan Geçidi Bisikletçiler Çarşısı'nda bir dükkanın elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede diğer dükkanları da saran yangında bisikletler ve bebek arabaları alev alev yandı. Saatlerce trafiğe kapatılan alt geçit ise yangının kontrol altına alınmasıyla yeniden açıldı.

Fatih'te bulunan Haşim İşcan Geçidi Bisikletçiler Çarşısı'nda bir dükkanın elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede diğer dükkanları da saran yangında bisikletler ve bebek arabaları alev alev yandı. Saatlerce trafiğe kapatılan alt geçit ise yangının kontrol altına alınmasıyla yeniden açıldı.
Fatih Saraçhane'de bulunan Haşim İşcan Geçidi Bisikletçiler Çarşısı'nda yangın çıktı. İddiaya göre, yangın sabah saatlerinde bir dükkanın elektrik kontağından meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın diğer dükkanları da sardı. Çarşı esnafı durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Can kaybının yaşanmadığı yangında esnaf mallarını kurtarmak için büyük çaba harcadı. Esnaf, el birliğiyle yangının henüz sıçramadığı bisiklet ve bebek arabalarını kurtarmaya çalıştı. Yangın nedeniyle bir çok bisiklet ve bebek arabası küle dönerken dükkanlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
Olay sırasında dükkanda olan esnaflardan Lokman Şahintürk, "Bir dakikalar iş, alev aldı. Elektrikten. Elektriği kestim şarteli kestim dışarı çıktım. 10 dakika içinde duman her yeri kapladı. Zararımız felaket. Çocuk arabaları bisikletler ne varsa yandı" dedi.
Yanga müdahale etmeye çalıştığını ama başarılı olamadığını söyleyen Cemil Gündoğan, " Hiç anlamadık bir anda elektrik kontağından çıktı. Hemen kontağı kapattık. Su atmak istedik ama alan dardı. Bir anda tutuştu. Alev yüzümüze vurdu. Hemen itfaiyeyi aradık ama itfaiye biraz tersten geldi. Ben süsü havuzundan su alıp atmaya çalıştım ama olmadı. Bebek arabaları yandı" diye konuştu.
Esnaf Ömer Karasoy ise, "Alev çıkıyordu. İki kova su attım içeri girmeye çalıştık ama yok depo dar. Bebek arabaları oto koltuklar yandı. İçeri girilmiyor zaten" şeklinde konuştu.
Öte yandan, yangın nedeniyle Haşim İşcan alt geçidi trafiğe katıldı. Saatlerce duran trafik itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından tekrar açıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
(Caner Sönmez/İHA)

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