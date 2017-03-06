İstanbul'da korkutan yangın

İstanbul Küçükköy'de sanayi sitesinde yer alan bir depoda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

İstanbul Küçükköy'de sanayi sitesinde yer alan bir depoda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre Küçükköy SANKO Sanayi Sitesi'nde yer alan bir bisiklet imalathanesine ait depoda yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüyerek depoyu sardı. Yangına Sultangazi, Şişli ve Bayrampaşa itfaiye grupları müdahale etti ancak yanan plastiklerin dumanı itfaiye erlerine zor anlar yaşattı. Bazı itfaiye erlerinin dumandan etkilendiği de görüldü.

Görgü tanıkları yangının nasıl çıktığını bilmediklerini, dumanları görünce itfaiyeye haber verdiklerini söyledi.

Yoğun çabalar sonucunda yangını kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.

(Mehmet Altunışık / İHA)