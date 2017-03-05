İstanbul'da korkutan yangın

İstanbul Esenyurt'ta banyo malzemeleri üreten bir fabrikada yangın çıktı.

İstanbul Esenyurt'ta banyo malzemeleri üreten bir fabrikada yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Esenyurt Akçaburbaz Mahallesi 117 Sokak'ta bulunan bir fabrikada sabah 11.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle 2 katlı fabrikada çıkan yangın, itfaiyeye zor anlar yaşattı. İstanbul Avrupa yakasından çok sayıda itfaiye grubu olay yerine sevk edildi. Fabrikanın alt katında boya ve tiner malzemelerinin bulunduğu, üst katta ise banyo malzemeleri üretildiği öğrenildi. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda büyük ölçüde kontrol altına alındı. İtfaiyenin çalışması sürüyor.

(Emrah Kuş / İHA)