İstanbul'da korkutan yangın

İstanbul Sultangazi'de bulunan geri dönüşüm tesislerinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

İstanbul Sultangazi'de bulunan geri dönüşüm tesislerinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Sultangazi Cebeci Caddesi üzerinde bulunan geri dönüşüm tesislerinde saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. Yangının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

(Selim Bayraktar / İHA)