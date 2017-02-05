05.02.2017 18:33 İstanbul'da korkutan yangın

Ataşehir'de iki katlı bir demir doğrama atölyesinde yangın çıktı. İki katlı atölye alev alev yanarken itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Ataşehir'de iki katlı bir demir doğrama atölyesinde yangın çıktı. İki katlı atölye alev alev yanarken itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde bulunan iki katlı demir doğrama atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ilk etapta atölye çalışanları ve vatandaşlar müdahale etti. Kısa sürede büyüyen yangın iki katlı atölyeyi sararken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

(Mustafa Bakırhan - Mustafa Esen / İHA)

