İstanbul'da korkutan yangın

Sultanbeyli'de oto yedek parça dükkanında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye bölgeye sevk edildi.
Sultanbeyli'de oto yedek parça dükkanında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye bölgeye sevk edildi. Edinilen bilgilere göre, Sultanbeyli Fatih Bulvarı üzerinde bulunan oto yedek parça dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, iş yerinin yanındaki diğer iş yerlerine de sıçradı. Olay yerine Anadolu yakasından çok sayıda itfaiye grubu sevk edilirken, itfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor (Cenk İşver / İHA)
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