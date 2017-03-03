İstanbul'da korkutan okul yangını

Maltepe'de bulunan Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu'nun konferans salonunda henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Küçük çaplı yangın öğrenciler ve aileler arasında paniğe neden oldu.

Maltepe'de bulunan Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu'nun konferans salonunda henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Küçük çaplı yangın öğrenciler ve aileler arasında paniğe neden oldu.

Olay, Maltepe Gülsuyu'nda bulunan Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulun konferans salonunda henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. İhbar üzerine okula itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada okulda bulunan öğrenciler tahliye edildi. Öğrencilerin yangın nedeniyle büyük panik yaşadığı görüldü. Olayı haber alan öğrenci velileri ise okula gelerek çocuklarını sakinleştirmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, olayda ölen veya yaralanan olmadı. Öte yandan, eğitim-öğretime bir günlük verildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(Cenk İşver / İHA)